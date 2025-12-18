12月10日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの岸潤一郎選手にインタビューした模様を放送した。来シーズンの目標を訊いた。 ――今シーズンは怪我に悩まされたシーズンで、悔しさもあったと思います。振り返っていかがですか?岸「悔しい思いももちろんなのですが、チームに迷惑かけたなというところが一番です」 ――4月に左太もも裏の肉離