大河内 陽太 アナウンサー：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：きょう18日夜からあす19日朝にかけて、一段と冷え込みます。一方、20日・土曜日、21日・日曜日は、季節外れの暖かさになるでしょう。18日夜9時の予想天気図です。 小野：石川県内は高気圧に覆われて晴れるでしょう。あす19日朝9時の予想天気図です。 小野：引き続き、高気圧に覆われます。夜から