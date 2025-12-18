元宮崎県知事の東国原英夫氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、群馬・前橋市長選（来年１月５日告示、１２日投開票）に出馬を表明した小川晶前市長に言及した。小川氏は部下で既婚の男性職員とラブホテルで複数回にわたり、密会していたことが判明し、先月辞職していた。１７日に「人生をかけて、再びチャレンジすることを決意した」と自身の辞職に伴う市長選への出馬を表明した。東国原氏は小川氏のラブホ