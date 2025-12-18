刺殺事件のため１４日に亡くなったロブ・ライナー監督（７８）の遺作となった映画「スパイナル・タップ・アット・ストーンヘンジ：ザ・ファイナル・フィナーレ」の公開が中止となった。公開日は決まっていなかったが、同監督が死去したことを受けて緊急措置が取られた。米誌バラエティが先日、報じた。配給会社ブリーカー・ストリート社は、１０月にライナー監督によるコンサート・パフォーマンス映画の米国配給権を取得した。