女性芸人の頂点を決める『THE W』で、ニッチェが見事に優勝を果たした。過去最多のエントリーが集まる中、積み重ねてきたコント力と舞台での安定感が際立ち、決勝の空気をしっかりと自分たちのものにした。結果が出た瞬間、感情を抑えきれずに喜びを爆発させる姿は、多くの視聴者の胸を打った。 大会はブロック戦から最終決戦まで接戦続きで、フレッシュな顔ぶれと実力派が入り混じる展開に。そんな中でもニッチェは一つ一