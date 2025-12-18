日本気象協会は、18日、商品需要予測コンサルティングの一環として2026年の天候予想を発表しました。2026年春は寒暖の変動が大きいものの、暑さの立ち上がりは早い見込みです。夏は梅雨入り・梅雨明けが早めで猛暑となりますが、2025年と比べて多雨傾向となるでしょう。晩夏から秋は残暑が厳しい一方で、長雨・台風に注意が必要です。2026年の天候予想2025年は、熱帯太平洋においてラニーニャ現象傾向が続いたため、冬は厳しい寒さ