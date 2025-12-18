高知県警や高知海上保安部などが参加した、テロを想定した合同訓練が高知県須崎市で行われました。須崎市の須崎港で行われた合同テロ対策訓練には、警察や高知海上保安部など、5つの機関から約60人が参加しました。この訓練は、緊急事態発生時の対応の強化のため毎年実施しているもので、須崎港に入港する貨物船にテロリストが乗船しているという想定で行われました。訓練では陸上で逃走したテロリスト役を交通機動隊が制圧し取り