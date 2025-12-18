高知県民体育館の再整備に向けて、県は隣接する高知市青年センターのグラウンド全面を取り込んで建て替える案を検討しています。県に対し有識者でつくる検討会は「現状で進めるのは拙速だ」として、代替案も含めたていねいな議論を求めました。2025年12月18日、高知市のオーテピアで県民体育館の再整備に向けた有識者による検討会が開かれ、県からの最終案が出されました。会の冒頭で前田和範委員長は―。「知事