全日本フィギュア日程フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権は19日、東京・国立代々木競技場で開幕する。18日は公式練習で選手が調整。今月のグランプリ（GP）ファイナルで女子2位に入った17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は大技トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）が好調で「五輪は目の前まで来ている。絶対に逃してはいけない」と初の代表入りへ決意を語った。今季限りで引