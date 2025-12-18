SnowManの向井康二（32）が18日、東京・新宿で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに出席した。レッドカーペットで「ゴイゴイスー！」と叫び、その声は新宿の町に響き渡った。米国から来た全盲のFBI特別捜査官と、その世話係を任された孤高の刑事がバディを組んで難事件を解決する人気シリーズ。イベントは映画「ラストマン―FIRSTLOVE―」（監督平野俊一、24日公開）の公開とTBSドラマ「ラストマン―全盲の捜査官―