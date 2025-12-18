エリース豊島FC(関東1部)は18日、FW豊田晃大(22)が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。豊田は名古屋グランパスの育成組織を経て、2022シーズンからトップ昇格。23年夏にAC長野パルセイロに期限付き移籍をして、その後はいわてグルージャ盛岡、そして今年からエリース豊島に加入していた。エリース豊島の公式サイトを通じ、豊田は「好きな人とのデートはあっという間に時間が過ぎ、そしてお別れの時間が来るよう