川崎フロンターレは18日、DFファン・ウェルメスケルケン・際(31)との来季契約を更新しないことを発表した。海外クラブでプレーしてきたファン・ウェルメスケルケンは、2024シーズンから川崎Fに加入し、Jリーグデビューを果たした。25シーズンはJ1リーグ26試合に出場していた。クラブ公式サイトを通じ、ファン・ウェルメスケルケンは「2024年から2年間、たくさんの応援とサポートをありがとうございました」と感謝を伝えてい