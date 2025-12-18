日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万8000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 544( 244) モルガンMUFG証券 177( 177) ソシエテジェネラル証券 100( 100) SBI証券 175(49) BNPパ