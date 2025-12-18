北海道内では１２月に入り、スリップが原因とみられる車の死亡事故が相次いでいます。改めてスリップ事故や車のトラブルを防ぐための注意点です。・タイヤの溝の深さ溝の間にあるゴムの高さが、溝の深さを越えていないか確認してください。・タイヤの空気圧車によって適正な空気圧が異なります。運転席のドアに張ってあるシールなどを確認し、スタンドやカー用品店などで点検してもらうのが良いということです。・バッ