自民党と国民民主党は、いわゆる「年収の壁」を178万円まで引き上げることで合意し、18日午後に党首会談を行いました。高市首相と玉木代表は午後5時から国会内で会談し、合意文書に署名しました。所得税の課税がされる最低ラインを現在の160万円から178万円まで引き上げます。高市首相：両党の間でなんとか関所を越えようと、2年越しで知恵を絞っていただいた結果。また、年収665万円までの人を対象に基礎控除の上乗せを行います。