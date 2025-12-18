V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のクボタスピアーズ大阪が18日（木）、寺内剛仁（22）と川波颯（21）の内定を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 寺内は足利大学附属高校を経て、現在は順天堂大学4年生のオポジット。12月7日に閉幕した第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（全日本インカレ男子）で