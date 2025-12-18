俳優の福山雅治、大泉洋が18日、東京・新宿モア4番街で行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』レッドカーペットセレモニーに参加した。イルミネーションに彩られた新宿の街頭に福山や大泉、永瀬廉（King ＆ Prince）、今田美桜らメインキャストが集合し、大歓声を浴びた。【写真】カワイイ！今田美桜＆松本若菜に大爆笑されてる？向井康二参加したのはこのほか、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼