アメリカのトランプ政権は17日、台湾に対し約1兆7000億円の武器売却を承認しました。中国は断固反対を表明しました。売却武器の中には、高機動ロケット砲システム「ハイマース」や対戦車ミサイル「ジャベリン」などが含まれていて、総額はおよそ111億ドル、日本円で約1兆7000億円にのぼります。台湾当局者によりますと、第1次トランプ政権以降、最大規模です。アメリカ政府は売却の目的として「台湾の防衛能力を強化することにより