静岡県・浜松オートレース場のG1「第67回スピード王決定戦」は2日目を終えた。初日5着と車券に絡めなかった川口のベテラン若井友和（51）。悔しさをこらえつつ、物足りなかったエンジンに向き合って懸命の上積み作業を施した。そして迎えた2日目3R。得意の内から内へしぶとく立ち回るおなじみのコーナーワークを発揮すると、2着ゴールとリズムアップに成功した。「直線が上向いたからコーナーへ突っ込んでいける」とレース後