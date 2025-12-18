東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火事で、ドアには叩いたような跡があったほか、２人の手には皮下出血があったことがわかった。また、過去に、火事が起きたサウナ室のドアと同じような作りのドアノブに不具合が見つかり、修理をしていたこともわかった。2人は外に助け求めたか東京・赤坂の個室サウナを利用していた30代の夫婦が死亡した火事で、新たな事実がわかった。死亡したのは利用者の松田政也さん（36）と妻・