福岡高裁福岡県などで2017〜22年、経営していたペットショップの従業員6人に性暴力を繰り返したとして、強制性交致傷や準強制性交などの罪に問われた本多道雄被告（67）の控訴審判決で福岡高裁は18日、有期刑上限の懲役30年とした今年2月の一審福岡地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。事実誤認があり無罪だとした弁護側主張を退けた。平塚浩司裁判長は判決理由で、被害者を脅したり首を両手で絞め性交をし