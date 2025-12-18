１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２７円０５銭（０・０６％）安の４万２８１８円８２銭だった。３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、１４２銘柄が値下がりし、１８７銘柄が値上がりした。前日の米株式市場では、米ＩＴ大手オラクルのＡＩ関連投資の資金調達が難航していると報じられ、ＡＩ事業の収益性に対する懸念から主要な株価指数が下落した。東京市場でも半導体関