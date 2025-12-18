店内に貼られていたのは「98％オフ」の値札。これには買い物客もビックリ。18日、取材班が向かったのは東京駅にある、化粧品や美容グッズがお得に買える店「アエナ」。リップが93％オフの税込み76円、アイシャドーが60％オフの219円、韓国コスメのシートマスクが44％オフの186円。さらに、人気のコスメブランドのハンドクリームが24％オフの1209円。店内には大幅値下げされた値札がずらりと並んでいました。98％オフのリップを32円