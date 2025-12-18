12月16日、星野源が大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画に出場することが発表され、期待が高まっている。一方、星野の妻・新垣結衣は表舞台での活動が減っているが、ひそかにファンに向けた“メッセージ”を送っていて──。2021年に星野と結婚した新垣だが、10月には、ファンに大きな衝撃を与えるできごとがあった。「冬の風物詩として親しまれているチョコレート『メルティーキッス』の新たなイメージキャラクター