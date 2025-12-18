映画『オデッセイ』原作者のアンディ・ウィアーによる同名タイトルのベストセラー小説を、ライアン・ゴズリングを主演に迎えて実写映画化したSF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』が、2026年3月20日より日米同時公開されることが決定。併せて、IMAX上映も決まったほか、ミッションに挑む主人公を捉えた日本版ポスターが解禁された。【写真】ライアン・ゴズリングまさかの来日＜SWCJ2025＞本作は、滅亡の危機に瀕した地