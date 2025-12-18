【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION】 開催期間：2026年2月21日～2月23日 会場：横浜アリーナ アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、新作短編アニメーション「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」を上映することが発表された。 「エヴ