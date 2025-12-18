中村雅俊が監督を務める映画『五十年目の俺たちの旅』の公開を控え、ドラマ『俺たちの旅』まとめ動画の第3弾＜カースケ・洋子＞編が解禁となった。【動画】約10分でわかる「俺たちの旅」まとめ動画＜カースケ・洋子＞編1975年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）による青春群像劇。放送後も『十