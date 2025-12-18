12月29日24時から放送される田牧そら主演ドラマ『今日もカレーですか？』（テレビ東京系）の追加キャストとして、鈴川紗由。菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、平野綾、村田雄浩の出演が発表された。【写真】竹村香菜役を演じる鈴川紗由原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名漫画を実写化する本作は、大学進学を機に地方から上京してきた女子大生・黒部ちなが、カレー愛あふれる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名