新作短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』が、2026年2月21日から3日間にわたり横浜アリーナにて開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」で上映されることが決まった。【写真】「EVANGELION:30+；」カット（ほか7枚）「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」は、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年企画の集大成として開催される、シリーズ