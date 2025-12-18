2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、玉置浩二の出場が発表された。3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろした「ファンファーレ」をテレビ初披露する。【写真】M!LK・佐野勇斗、紅白初出場に感慨昨年の“願掛け”明かし「まさかこんなに早く叶えられる日が来るとは！」「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への