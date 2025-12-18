【モデルプレス＝2025/12/18】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形を告白した。【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル、美しすぎる近影◆きぃーちゃん、整形を告白同番組に出演した際の美しいビジュアルが、日本のみならず韓国でも話題を呼んでいた鈴木。今回、鈴木は「韓国でも美貌がバズってる