京成本線・押上線が乗り入れる青砥駅（東京都葛飾区）で、2025年12月16日に、駅構内の天井材が一部落下していたことが分かった。京成電鉄が取材に明らかにし、「駅をご利用のお客様にはご不安とご心配をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません」と謝罪した。3月にリニューアルしたばかり「今後は落下防止措置の強化等を検討」青砥駅は「地球環境に配慮したサステナブルな駅」をテーマにリニューアル工事が行われ、3月26日にお