約３か月取材をするなかで、気になる厩舎を見つけた。コルテオソレイユを管理する佐藤悠太厩舎だ。開業１年目で、私も入社１年目。同じように東京の大学を卒業後、関西へ移ったと聞き、親近感がわいたが、仕事ぶりを知って圧倒された。「いい馬をオーナーさんが預けてくれている。どの馬も背中が良く、走りそうな馬」とトレーナーは感謝を口にする。一方で助手時代に感じた「入厩前から馬の状態を把握出来ていたら…」という葛