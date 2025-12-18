広島の育成・小船翼投手（１９）が１８日、静岡市内でしずおか報知の取材に応じた。静岡・知徳高を卒業し、２０２４年育成ドラフト１位指名を受けて広島入団。プロ１年目を終えた身長１９８センチ右腕は、１２日からオフを挟みつつ５日間、高校時代の同級生でくふうハヤテの松本陣とミニキャンプを行い、汗を流した。「まずは支配下を目指していきたい」と飛躍を誓った。１７日にはテイラー・ハーン投手の残留が発表され、支配