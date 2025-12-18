スティーヴン・スピルバーグ監督による新作SF大作「ディスクロージャー・デイ」が、2026年6月12日に全米公開されることが決定した。前作「フェイブルマンズ」（2022）以来の新作で、ジョシュ・オコナー、エミリー・ブラント、コールマン・ドミンゴ、ワイアット・ラッセル、イヴ・ヒューソンらが出演する。 【写真】小鳥の姿が意味深にエミリーの顔にかかる…「ディスク