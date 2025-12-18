玉島警察署 のぞきをしようとして浅口市の住宅に侵入したとして、浅口市鴨方町深田のアルバイトの男（49）が住居侵入の疑いで逮捕されました。男は容疑を認め「ほかの家でものぞきをしようとしたことがある」などと話しているということです。 警察によりますと、男は11月28日午後9時30分～40分ごろまでの間に、のぞきをしようとして浅口市の71歳の男性の住宅の敷地に侵入した疑いが持たれています。 この住宅では