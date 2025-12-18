最新の自動車が集まる「ジャパンモビリティショー」が18日から、福岡市で始まりました。今回も目立ったのは、電気自動車＝EVの展示です。世界的に見て普及が遅れている日本に、海外のメーカーも注目しています。 展示されていたのは、近未来を思わせる斬新なデザインの車です。■八木菜月アナウンサー「乗っていきたいと思います。何かパキパキいっていますね。」まるでハリウッド映画のように形を変化