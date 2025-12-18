山形市の東海大山形高校に通う3年の女子生徒が部活動内でいじめを受けたとして18日、生徒の両親が記者会見を開き、損害賠償を求め学校を提訴する方針を明らかにしました。両親によりますと、女子生徒は山形市の東海大山形高校に通う3年生で、去年の春頃から自身が所属する部活動内でいじめに遭っていたとしています。具体的な内容は、複数の部員から合宿の際に部屋を別にされたほか、部活動の練習場所や時間の連絡を共有されないな