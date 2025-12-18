海上航行試験を行う「通浚」。（１１月２４日、ドローンから、天津＝新華社配信）【新華社天津12月18日】中国が独自に設計、建造した新世代の超大型ドラグサクション浚渫（しゅんせつ）船「通浚」がこのほど、黄海海域で全ての海上試験を無事に完了した。今回の海上試験の成功は、中国において積載量3万5千立方メートル以上のドラグサクション浚渫船の空白を埋める「国家の重要装置」の操業準備が整ったことを意味する。過去数年