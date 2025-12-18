東京・墨田区の風俗店で今月6日、冷蔵庫からポリ袋に包まれた赤ちゃんの頭などが見つかった死体遺棄事件で、警視庁は先ほど母親で22歳の風俗店従業員の女を逮捕しました。捜査関係者によりますと、22歳の風俗店従業員の女は今年3月上旬、都内で生後間もない娘の遺体を切断し、今月6日にかけて東京・墨田区の風俗店の冷蔵庫内に頭や手足を遺棄した疑いがもたれています。この事件は今月6日、風俗店の男性従業員が冷蔵庫を掃除してい