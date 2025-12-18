A330で週3便オーストラリアのカンタス航空が2025年12月15日、新千歳〜シドニー線の季節運航直行便を新たに就航しました。同社によると、両都市を結ぶ唯一の直行路線とのことです。【写真】えっ…これが「両都市を結ぶ唯一の直行路線」開設初日の様子です同社の新千歳〜シドニー線は2026年3月28日まで、「エアバスA330-200」を用いて週3便運航予定です。今回の就航で、同社の日本発路線は4路線となるとのことです。カンタス航