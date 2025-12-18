県内のインフルエンザの患者は3週連続で減少していますが、県全体では警報レベルが続いています。集団発生は依然として多い状態で、引き続き基本的な感染対策が必要です。県のまとめによりますと、今月14日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者は332人でした。1医療機関当たりでは13.28人です。前の週から36パーセント減り、3週連続で減少していますが、県全体では依然として警報レベル