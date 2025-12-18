冬の風物詩、季節ハタハタの話題です。男鹿市北部では、18日も季節ハタハタの水揚げがありました。漁師たちはハタハタの群れ、本隊の接岸に期待をにじませていました。今シーズン、県内で唯一季節ハタハタの初漁があった男鹿市の北浦地区です。18日朝もまとまった水揚げを期待しました。西方強さん 「（季節ハタハタは）来る、大丈夫だ」夜明けを前に次々と網を引き揚げに向かう漁師たち。海岸沿いの水温は、この1週間、産卵