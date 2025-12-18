FIFPro公式ライセンスサッカーモバイルゲーム『Be A Pro: Football』は、12月18日に正式サービスを開始した。 【画像】独自エンジンによるグラフィック表現が分かるスクリーンショット 本作は世界54カ国のリーグおよび6万人以上の実名選手データを収録しており、今のスター選手からレジェンド選手までラインナップされている。プレイヤーは自由に選手をスカウトして名門ク