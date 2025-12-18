１２月に入ってもクマの出没が続いています。 【写真を見る】【動画】市街地で複数のクマが行動か...酒田市の中心部でクマ目撃相次ぐ公園や小学校近くでも（山形） きょうは山形県酒田市の中心部でクマの目撃が相次いでいて、市は複数のクマが市街地にいる可能性もあるとみて注意を呼びかけています。 きょう午前９時半ごろ、酒田市光ケ丘の光ケ丘公園野球場の近くでクマが目撃されました。市や警察が周辺を警戒しました。