俳優の岸田タツヤさんは12月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚式で撮影した極道？ との記念写真を公開し、話題となっています。【写真】岸田タツヤの結婚式に極道が参列!?「めっちゃ豪華」「迫力あるー」岸田さんは「日本統一兄様方遥々名古屋へ日本統一の衣装で感謝しかありません。ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。フリーアナウンサー・高木由梨奈さんと結婚した岸田さんですが、結婚式に参列した