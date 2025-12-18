排気ガスを出さず、環境にやさしいEV＝電気自動車の普及が進む中、北陸で初めてのEVのゴミ収集車が石川県内で導入されることになりました。18日披露された、電気で走るEVゴミ収集車は、石川県内の白山市・野々市市・金沢市のゴミの収集事業を行う「トスマク・アイ」によって北陸で初めて導入されます。従来のゴミ収集車は早朝の作業などで独特のエンジン音が気になりましたが、新しく導入されたゴミ収集車はEVならではの静かさです