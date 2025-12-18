上映が禁止された映画「自殺通告」のポスターを見つめる監督の周冠威氏＝17日、香港（共同）【香港共同】2019年の香港反政府デモを追ったドキュメンタリー映画の監督、周冠威氏（46）の新作を政府当局が「国家安全に不利益」だとして上映禁止にした。作品は教育を主題としたフィクション。周氏は17日、共同通信の取材に「架空の世界を描いた話が国家安全に影響を与えるわけがない」と述べ、政府を批判した。周氏は19年のデモを