来年3月31日、4年ぶりにオープンする江戸東京博物館できょう、リニューアルの進む内部の様子が公開されました。東京・墨田区の江戸東京博物館は、2022年4月から大規模改修のため閉館となっていましたが、再開までおよそ100日となるのを前に、きょう（18日）、内部の様子が公開されました。記者「こちらの模型は、高さおよそ26メートルにもなります」江戸や明治の街並みを模型で再現するエリアでは、従来の「朝野新聞社」の模型を、