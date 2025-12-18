SNSを中心に話題となり、2025年8月に劇場版が公開されたアニメ『おでかけ子ザメ』の続編となる配信アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2の制作決定が発表された。あわせて、ティザービジュアル、ティザーPVが公開された。【動画】公開された『おでかけ子ザメ』シーズン2制作決定PVティザーPVでは、子ザメちゃんがおともだちであるあんこうちゃんとうさめちゃんとバス停で待ち合わせる様子が描かれた。『映画 おでかけ子ザメ と